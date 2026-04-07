Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 07 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Educação

Já há calendário para as matrículas. As primeiras começam em abril

07 abr, 2026 - 12:40 • Ana Kotowicz

Há datas distintas consoante o ano de escolaridade. Confirma as datas que lhe interessam, mas atenção a este detalhe: se o último dia do prazo coincidir com um fim de semana ou feriado, a data limite transita para o dia útil seguinte.

A+ / A-

As matrículas escolares arrancam no final deste mês, prolongando-se até julho, consoante o ano de escolaridade. Os dias exatos foram conhecidos esta terça-feira, depois da publicação, em Diário da República, do calendário das matrículas.

O despacho do Governo, assinado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, estabelece as datas para os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do secundário.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quando posso fazer a matrícula?

Há datas distintas consoante o ano de escolaridade. Confirma as datas que lhe interessam, mas atenção a este detalhe: se o último dia do prazo coincidir com um fim de semana ou feriado, a data limite transita para o dia útil seguinte.

  • Entre 22 de abril e 1 de junho: educação pré-escolar e 1.º ano do ensino básico
  • Entre 16 de junho e 29 de junho: 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos
  • Entre 1 de julho e 13 de julho: 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos
  • Entre 15 de julho e 22 de julho: 10.º e 12.º anos
Na educação pré-escolar e no 1.º ano do ensino básico todas as matrículas recebidas até 1 de junho são imediatamente consideradas para seriação. Ou seja, são ordenadas com base em prioridades legais, como idade, morada, necessidades educativas específicas, filhos de mães e pais estudantes menores, entre outros.

As que forem recebidas depois de 1 de junho são sujeitas a seriação em momento posterior.

Mas não há renovação automática de matrículas?

Sim, na maioria dos casos. A renovação só deve ser feita quando há transferência de estabelecimento de ensino, transição de ciclo, alteração de encarregado de educação ou quando esteja dependente de opção curricular.

Todas as restantes renovações são automáticas.

Quando se sabe o resultado das matrículas?

Há dois momentos importantes. Primeiro, quando as escolas divulgam a lista de alunos inscritos, segundo, quando publicam a lista de alunos admitidos.

Listas de de alunos que requereram ou a quem foi renovada a matrícula:

  • Até 16 de junho: educação pré-escolar e no 1.º ano do ensino básico;
  • Até ao 5.º dia útil após o fim do período de matrícula e sua renovação: 5.º, 7.º e 10.º anos e 1.º ano do ensino profissional.

Listas de alunos admitidos:

  • Até ao 1.º dia útil do mês de julho: educação pré-escolar e 1.º ano do ensino básico;
  • Até ao último dia útil do mês de julho: restantes anos dos ensinos básico e secundário.

A quem se aplicam estas datas de matrículas?

A alunos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário de:
  • Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública;
  • Estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contratos de associação;
  • Instituições de educação e formação, como escolas profissionais privadas com financiamento público.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 07 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)