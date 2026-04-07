LNEC entregou ao Governo critérios para avaliar infraestruturas rodoviárias e ferroviárias

O LNEC entregou ao Governo, dentro do prazo, o relatório com os critérios para selecionar pontos críticos a avaliar nas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias após o mau tempo.

Em resposta à Lusa, fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação adiantou que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) concluiu e entregou em 23 de março o relatório previsto no despacho aprovado em 11 de fevereiro.

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Segundo a mesma fonte, o documento "elenca os critérios de seleção dos pontos críticos das infraestruturas a avaliar", dando assim cumprimento ao prazo estabelecido para a definição do planeamento inicial dos trabalhos.

O ministério não detalhou, contudo, quais são as principais linhas desse planeamento nem indicou uma data concreta para o arranque das avaliações no terreno.

Quanto aos meios necessários para a execução da auditoria, fonte oficial esclareceu que "cabe ao LNEC definir os meios necessários para a realização" dos trabalhos, não sendo especificado se haverá reforço de recursos ou recurso a entidades externas.

O despacho determina a realização de uma avaliação técnica independente às infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais, na sequência dos danos provocados por fenómenos meteorológicos extremos que afetaram várias regiões do país.

A avaliação deverá incidir sobre pontos considerados críticos, como pontes, túneis, viadutos e taludes, com o objetivo de aferir as condições de segurança e operacionalidade das infraestruturas.