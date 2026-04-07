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Operação de Páscoa da GNR: o triplo das mortes em metade do tempo face a 2025

07 abr, 2026 - 07:31 • Jaime Dantas

O balanço final da GNR dá conta de 14 mortes nas estradas portuguesas em cinco dias. Em 2025, a operação durou 10 dias e registaram-se cinco vítimas mortais. Falta somar o balanço final da PSP, que ainda não foi divulgado.

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A "Operação de Páscoa 2026" da GNR termina com quase o triplo das mortes que na campanha anterior.

Nas últimas 24 horas, morreram mais duas pessoas nas estradas portuguesas, elevando o total de mortes na área da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana para 14, de acordo com o comunicado enviado pela autoridade esta terça-feira.

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Este ano, a operação de fiscalização teve metade da duração do ano anterior: realizou-se por cinco dias, entre 2 e 6 de abril. Durante este período, a GNR registou 941 acidentes, dos quais resultaram as 14 vítimas mortais já referidas, 31 feridos graves e 266 feridos leves.

No âmbito desta operação, foram fiscalizados 34 305 condutores, dos quais 317 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e outras 111 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Foram ainda emitidos 5750 autos de contraordenação: 2390 por excesso de velocidade; 1 042 por falta de inspeção periódica obrigatória; 240 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório; 190 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança; 183 por excesso de álcool; 182 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

No ano passado, a Operação Páscoa teve o dobro da duração da deste ano. Entre 11 e 21 de abril de 2025, a Guarda registou mais acidentes (2 322), e mais pessoas ficaram feridas (50 feridos graves e 649 feridos leves). Foram cinco as vítimas mortais no período pascal de 2025, um número quase três vezes menor que este ano.

O número total de mortes em 2026 supera as 14 referidas pela GNR. Falta somar o balanço final da Polícia de Segurança Pública, que ainda não foi divulgado.

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