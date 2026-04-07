Operação Páscoa da PSP termina com registo de seis mortes

A época de Páscoa deste ano terminou com seis vítimas mortais nas estradas fiscalizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), sendo que, no ano passado, a operação terminou sem registo de mortes.

Já o balanço final da GNR dá conta de 14 mortes nas estradas portuguesas em cinco dias. Em 2025, a operação durou 10 dias e registaram-se cinco vítimas mortais.

No total, morreram 20 pessoas durante a época da Páscoa nas estradas portuguesas

A sinistralidade, segundo os dados da PSP, aumentou em praticamente todos os indicadores. A operação, realizada entre os dias 27 de março e 6 de abril, contabilizou 1.661 acidentes (mais 237 que em 2025), 601 feridos ( mais 166 que em 2025), 579 dos quais ligeiros ( mais 166 que em 2025). Já o número de feridos graves (22) foi igual ao de 2025.

No decorrer da operação, a PSP efetuou 1125 detenções, mais 223 que no mesmo período do ano anterior, um aumento de 24%. No comunicado divulgado esta terça-feira, a PSP "salienta 375 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez e 212 por falta de habilitação legal para conduzir.

Em sentido contrário, foram registadas menos 393 contraordenações em relação a 2025, num total de 5.310 infrações: 693 por condução em excesso de velocidade; 611 por falta de inspeção periódica obrigatória; 285 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A PSP promete, "continuar atenta" às estradas portuguesas e reforça "o apelo a todos os condutores para que conduzam em segurança".