PJ detém suspeito de incêndio em habitação de Lousada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem fortemente indiciado pela autoria de um incêndio urbano, ocorrido na madrugada de 6 de fevereiro, numa habitação situada em Aveleda, no concelho de Lousada.

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Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, revelou que o suspeito terá provocado o incêndio com “recurso a chama direta e à acumulação seletiva de material combustível no interior da habitação e em vários locais”.

Segundo a investigação, o crime terá ocorrido num contexto de “frequentes desavenças com familiares e de consumo de álcool e estupefacientes”, fatores que poderão ter estado na origem do incêndio.

O detido, de 60 anos, vai agora ser presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.