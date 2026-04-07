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PJ detém suspeito de incêndio em habitação de Lousada
07 abr, 2026 - 15:34 • Olímpia Mairos
Homem de 60 anos é suspeito de atear fogo a habitação em Aveleda após conflitos familiares.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem fortemente indiciado pela autoria de um incêndio urbano, ocorrido na madrugada de 6 de fevereiro, numa habitação situada em Aveleda, no concelho de Lousada.
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Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, revelou que o suspeito terá provocado o incêndio com “recurso a chama direta e à acumulação seletiva de material combustível no interior da habitação e em vários locais”.
Segundo a investigação, o crime terá ocorrido num contexto de “frequentes desavenças com familiares e de consumo de álcool e estupefacientes”, fatores que poderão ter estado na origem do incêndio.
O detido, de 60 anos, vai agora ser presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.
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