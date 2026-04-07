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Prémio Jornalismo em Saúde distingue Helena Neves e Sofia Neves

07 abr, 2026 - 07:52 • Lusa

Helena Neves dedica-se há vários anos à cobertura da área da Saúde. Sofia Neves e a sua equipa venceram pelo trabalho “Dislexia. Aprender com um cérebro que nos prega partidas”.

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As jornalistas Helena Neves, da agência Lusa, e Sofia Neves, do jornal Público, foram distinguidas na 10.ª edição do Prémio Jornalismo em Saúde, anunciaram esta segunda-feira a Apifarma e o Clube de Jornalistas.

A jornalista Helena Neves, que se dedica há vários anos à cobertura da área da Saúde na agência Lusa, foi distinguida com o Prémio Carreira, que é atribuído por escolha do júri e não está sujeito a concurso, adiantou a organização em comunicado.

Na categoria Grande Prémio, a vencedora da décima edição foi a jornalista Sofia Neves e sua equipa (Cátia Mendonça, Gabriela Pedro, Francisco Lopes, Manuel Roberto e Daniel Rocha), pelo trabalho “Dislexia. Aprender com um cérebro que nos prega partidas”, publicado no jornal Público.

Raquel Albuquerque e Sofia Miguel Rosa venceram a Categoria Imprensa, com o trabalho “Mortalidade chega a ser o dobro entre concelhos”, publicado no jornal Expresso, enquanto na Categoria Televisão foi distinguida Paula Martinho da Silva e a equipa (David Araújo e Maria Queirós), pelo trabalho “A aldeia onde o esquecimento pode viver”, transmitido na Linha da Frente da RTP.

O júri decidiu ainda atribuir o Prémio APIFARMA/Clube de Jornalistas, na Categoria Rádio, a Fátima Valente e André Tenente, pelo trabalho “Ataxia de Friedriech – À Espera do Medicamento Que Já Existe”, emitido na TSF.

Já na Categoria Digital, Ana Sousa e Cláudia Alves Mendes e a equipa (José Guerreiro e Nelson Santos) foram galardoados pela reportagem “Às vezes é preciso "convencer" de que se está doente: a língua como "barreira" na "jornada" dos imigrantes no SNS”, também divulgado na rádio TSF.

O Prémio Universitário Revelação foi para Liliana da Silva Costa e Sofia Martins, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pelo trabalho “Dossiê da Saúde Feminina”, e o Prémio Temático Saúde e Bem-Estar para Sónia Calheiros, pelo trabalho “Imunidade: Como reforçar o nosso exército”, publicado na revista Visão.

O júri do Prémio Jornalismo em Saúde, que tem um valor total de 23.500 euros a distribuir pelas diferentes categorias e pelo Prémio Carreira, é composto pelos jornalistas Cesário Borga, que preside, e António Borga, Carlos Lobato, pela Casa de Imprensa, o médico Jorge Penedo e o enfermeiro António Santos, pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma).

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