- Noticiário das 23h
- 07 abr, 2026
-
Em Destaque
PRR: Pagamentos aproximam-se dos 12.000 ME até abril
07 abr, 2026 - 14:55 • Lusa
Pagamentos do PRR atingem 11,9 mil milhões de euros (54% do total), com empresas a liderar, enquanto execução avança para 61% e Governo garante aplicação integral dos fundos.
Os pagamentos aos beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aproximaram-se dos 12.000 milhões de euros até 1 de abril e as empresas continuam a liderar, segundo o relatório de monitorização.
- Noticiário das 23h
- 07 abr, 2026
-
Saiba Mais
- PRR: Vamos atingir 100% de execução e Portugal não vai perder dinheiro, diz Fernando Alfaiate
- Portugal envia a Bruxelas proposta de alteração do PRR
- PRR: Portugal é o país que recebeu mais pagamentos a par de Itália
- Atrasos podem obrigar Setúbal a devolver milhões de euros de candidaturas ao PRR
- Portugal "não vai perder nem devolver" verbas do PRR, diz Montenegro
- Municípios da área de Lisboa entregaram um terço da habitação prevista no PRR
- Portugal recebe 1,1 mil milhões de euros do PRR
- PRR a derrapar o prazo e os planos de reforma do Estado
- PRR: Vamos atingir 100% de execução e Portugal não vai perder dinheiro, diz Fernando Alfaiate
- Portugal envia a Bruxelas proposta de alteração do PRR
- PRR: Portugal é o país que recebeu mais pagamentos a par de Itália
- Atrasos podem obrigar Setúbal a devolver milhões de euros de candidaturas ao PRR
- Portugal "não vai perder nem devolver" verbas do PRR, diz Montenegro
- Municípios da área de Lisboa entregaram um terço da habitação prevista no PRR
- Portugal recebe 1,1 mil milhões de euros do PRR
- PRR a derrapar o prazo e os planos de reforma do Estado
Comentários