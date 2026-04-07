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Um morto e cinco feridos em despiste de carrinha em Peniche

07 abr, 2026 - 00:53 • Lusa

Despiste de carrinha provoca um morto e cinco feridos em Peniche. Acidente ocorreu ao final da tarde na Nacional 247, em Geraldes. Vítimas são trabalhadores da mesma empresa.

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Um homem de 28 anos morreu e cinco outros ficaram feridos quando uma carrinha de caixa aberta se despistou em Peniche, na tarde desta terça-feira, explicou à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Leiria.

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A vítima mortal, de 28 anos, seguia com os restantes feridos na viatura, sendo todos trabalhadores da mesma empresa, segundo adiantou a mesma fonte.

Além da vítima mortal, o acidente causou dois feridos graves, o condutor, de 43 anos, e outro homem, de 48, e três feridos ligeiros, de 52, 51 e 34 anos, todos do sexo masculino.

O condutor foi transportado para o hospital das Caldas da Rainha, enquanto os restantes feridos seguiram para Torres Vedras.

O acidente ocorreu cerca das 18:25, em Geraldes, na Estrada Nacional 247, já no concelho de Peniche.

No local estiveram meios da GNR de Peniche, bem como o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV), elementos do INEM e bombeiros.

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