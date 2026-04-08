Câmara de Lisboa condenada a pagar quase 40 ME por processos urbanísticos da década de 90

A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira o pagamento de duas indemnizações, no valor de quase 40 milhões de euros, na sequência de decisões judiciais relativas a processos urbanísticos ocorridos há três décadas, inclusive para construção do Complexo Alvalade XXI.

Em reunião privada, o executivo municipal apreciou duas propostas de cumprimento de decisões judiciais de condenação do município, uma sobre a aquisição de um prémio no Lumiar, acordada em 1993, para a construção do Complexo Alvalade XXI, onde está edificado o Estádio José de Alvalade, e outra sobre o contrato para construção do prolongamento da Avenida dos Estados Unidos da América, adjudicado em 1997.

Subscritas pelo vice-presidente da Câmara, Gonçalo Reis (PSD), que tem o pelouro das Finanças, ambas as propostas foram viabilizadas com a abstenção de Livre, BE e PCP, e os votos a favor dos restantes, nomeadamente da liderança PSD/CDS-PP/IL e os vereadores de PS e Chega, indicou à agência Lusa fonte do município.

Depois de aprovadas pelo executivo camarário, as propostas têm de ser submetidas à Assembleia Municipal.

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Um dos processos judiciais tem a ver com a aquisição, por parte da Câmara de Lisboa, de um prédio na Estrada de Telheiras, na freguesia do Lumiar, com a área de 13.488 metros quadrados (m2), avaliado em 1.207.302.600 escudos (aproximadamente 6.022.000 euros), designado por Quinta da Glória ou Quinta do Bulhão, através de protocolo de acordo celebrado em 1993 com os donos do imóvel, mediante permuta "realizada em igualdade de valores", com a entrega de três lotes e frações autónomas destinadas ao realojamento de cinco coproprietários.

Em causa estava a construção do Complexo Alvalade XXI, onde está edificado o Estádio José de Alvalade, inaugurado em agosto de 2003.