Câmara do Porto quer avançar com demolição parcial do Edifício Transparente em 2027

O financiamento deverá vir em grande parte do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POC), que abrange o litoral até Espinho. “Ainda não sabemos qual será o custo da intervenção, porque o projeto não está concluído, mas uma parte substancial do financiamento está prevista no âmbito do POC”, explicou.

A expectativa da Câmara do Porto é que o processo possa arrancar no próximo ano , após a conclusão dos estudos técnicos e da definição do modelo de execução.

Apesar da intenção política, o presidente da autarquia admite que é pouco provável que a intervenção avance já este ano, uma vez que o projeto ainda não está concluído.

“Queremos libertar a cidade daquele edifício e devolver aquele espaço ao Parque da Cidade e à praia, criando um espaço de fruição para os portuenses”, diz.

Segundo o autarca, o projeto ainda está em fase de elaboração e está a ser desenvolvido em articulação com o Ministério do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, o autarca explicou que a proposta passa por remover os pisos superiores do edifício , mantendo apenas estruturas associadas a apoios de praia, como restaurantes, esplanadas ou infraestruturas de apoio às atividades balneares.

O presidente da Câmara Municipal do Porto confirmou que a autarquia pretende avançar com a demolição parcial do Edifício Transparente , junto ao Parque da Cidade, já em 2027. Pedro Duarte defende que a intervenção vai permitir “devolver aquele espaço à cidade” e melhorar a ligação entre o Parque da Cidade e o mar.

O Edifício transparente foi projetado pelo arquiteto Solà-Morales e construído no âmbito da Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura. O plano de concessão de 20 anos terminou em 2024 mas foi prolongado até junho deste ano. Atualmente, o edifício terá todos os espaços ocupados. Está concessionado à Hottrade, Representações, Gestão e Serviços. Quando foi inaugurado, em 2007, tinha 23 espaços comerciais, dez restaurantes e nove lojas. Agora, acolhe um espaço de coworking que alberga dezenas de empresas, além de restaurantes, bares e escolas de surf.

Questionado sobre o impacto da demolição nessas atividades, o autarca garantiu que a autarquia pretende assegurar uma transição gradual, sem prejudicar as empresas instaladas no local.

“O interesse coletivo tem de prevalecer sobre interesses particulares”, defende.

Pedro Duarte sublinha ainda que os contratos de concessão atuais terminam em junho deste ano, pelo que os utilizadores do espaço já conhecem os prazos de permanência. A Câmara diz estar disponível para ajudar as empresas a encontrar espaços alternativos na cidade, caso seja necessário.

Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara Municipal do Porto reconhece que a decisão resulta de uma “conjugação de fatores políticos e técnicos”. Segundo o autarca, o edifício funciona atualmente como uma barreira entre o Parque da Cidade e a praia, impedindo uma ligação mais direta entre os dois espaços. “Os edifícios existem para servir as pessoas. Não são as pessoas que têm de se adaptar aos edifícios”, reitera.

Além da demolição parcial do Edifício Transparente, a autarquia pretende requalificar toda a área envolvente, criando novos espaços de lazer e convívio.