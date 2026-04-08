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Cruz Vermelha do Porto bate recorde de formação em socorrismo
08 abr, 2026 - 14:23 • Redação
No último ano, a delegação portuense da Cruz Vermelha Portuguesa registou um crescimento de 24% nas horas de formação.
A delegação portuense da Cruz Vermelha Portuguesa atingiu, em 2025, o maior volume de horas de formação em socorrismo de sempre, segundo dados da instituição que celebra, esta quarta-feira, 129 anos de existência.
Ao longo do último ano, a Escola de Socorrismo do Porto dinamizou 2.313 horas de formação (um aumento de 24% face a 2024), através de 295 cursos que envolveram mais de 2.500 formandos.
Armando Guimarães, diretor adjunto da Cruz Vermelha Porto e Guimarães, explica que estes números resultam de uma otimização de processos internos, mas também de um reforço da equipa, que permitiram dar uma resposta mais ágil à necessidade de cidadãos "comuns" e de empresas que pretendem estar melhor capacidades em situações de emergência.
Às medidas "internas" junta-se uma "maior consciencialização da sociedade civil e das empresas" sobre a importância dos primeiros socorros. "É sinónimo de que há cada vez mais pessoas capacitadas", sublinha o responsável.
A atividade da delegação não se esgotou nas salas de formação. Na área da Emergência Pré-Hospitalar, registaram-se 4.529 saídas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (média de 12 por dia), com 4.530 pessoas assistidas.
O voluntariado é a base da instituição, com 3.633 horas dedicadas por mais de 100 voluntários ativos. Armando Guimarães destaca que os cursos de socorrismo servem frequentemente como uma "porta de entrada" para o voluntariado.
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