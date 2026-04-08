Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cruz Vermelha do Porto bate recorde de formação em socorrismo

08 abr, 2026 - 14:23 • Redação

No último ano, a delegação portuense da Cruz Vermelha Portuguesa registou um crescimento de 24% nas horas de formação.

A+ / A-

A delegação portuense da Cruz Vermelha Portuguesa atingiu, em 2025, o maior volume de horas de formação em socorrismo de sempre, segundo dados da instituição que celebra, esta quarta-feira, 129 anos de existência.

Ao longo do último ano, a Escola de Socorrismo do Porto dinamizou 2.313 horas de formação (um aumento de 24% face a 2024), através de 295 cursos que envolveram mais de 2.500 formandos.

Armando Guimarães, diretor adjunto da Cruz Vermelha Porto e Guimarães, explica que estes números resultam de uma otimização de processos internos, mas também de um reforço da equipa, que permitiram dar uma resposta mais ágil à necessidade de cidadãos "comuns" e de empresas que pretendem estar melhor capacidades em situações de emergência.

Às medidas "internas" junta-se uma "maior consciencialização da sociedade civil e das empresas" sobre a importância dos primeiros socorros. "É sinónimo de que há cada vez mais pessoas capacitadas", sublinha o responsável.

A atividade da delegação não se esgotou nas salas de formação. Na área da Emergência Pré-Hospitalar, registaram-se 4.529 saídas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (média de 12 por dia), com 4.530 pessoas assistidas.

O voluntariado é a base da instituição, com 3.633 horas dedicadas por mais de 100 voluntários ativos. Armando Guimarães destaca que os cursos de socorrismo servem frequentemente como uma "porta de entrada" para o voluntariado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)