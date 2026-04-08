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Dois mortos e dois feridos graves em despiste de automóvel no centro de Coimbra
08 abr, 2026 - 07:27 • Redação com Lusa
Carro embateu contra uma instalação de gás, nas imediações da Praça da República. Há também registo de um ferido ligeiro.
Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na madrugada desta quarta-feira em resultado de um acidente de automóvel no centro de Coimbra. A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Sapadores de Coimbra.
O despiste levou a que a viatura, um ligeiro, embatesse contra uma instalação de gás na Avenida Sá da Bandeira, junto à Praça da República.
As duas vítimas mortais eram ocupantes do automóvel. Um terceiro ocupante, que saiu da viatura pelo próprio pé, sofreu ferimentos ligeiros.~
Os dois feridos graves encontravam-se no interior do edifício contra o qual o carro embateu.
Um contingente com 11 viaturas e 34 operacionais foi para o local, tendo já extinto o incêndio que deflagrou em resultado do embate.
“É uma situação preocupante devido à libertação de gás e combustão violenta”, tinha dito fonte dos Bombeiros Sapadores, pelas 7h00.
[notícia atualizada às 8h15 c e às 8h40 com informações adicionais]
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