Duas greves marcadas no metro de Lisboa. A primeira é já na quinta-feira

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem amanhã, quinta-feira, dia 9, o primeiro de dois dias de greve por 24 horas. A segunda paralisação está marcada para o dia 14 de abril, confirmou esta quarta-feira à Renascença a Federação de Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

Apesar da greve não abrager os maquinistas, a dirigente da FECTRANS Anabela Carvalheira, dá como certo que haverá dificuldades na circulação dos comboios.

"A greve tem a ver com a área da exploração e estes trabalhadores são efetivamente o garante da circulação através do posto de mando central dos comboios", diz a dirigente sindical à Renascença

Na base do protesto estão "situações de assédio moral e laboral e falta de diálogo e determinação" para responder às reinvindicações dos trabalhadores.

Questionada pela Renascença sobre a disponibilidade em negociar para evitar a paralisação de amanhã, Anabela Carvalheira garante que "haverá tempo" caso "a empresa efetivamente entender que estes pressupostos são determinantes para a resolução do conflito".

"Os trabalhadores estarão disponíveis para ocupar os seus postos de trabalho", remata.