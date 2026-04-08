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Transportes
Duas greves marcadas no metro de Lisboa. A primeira é já na quinta-feira
08 abr, 2026 - 10:53 • Jaime Dantas
Paralisações acontecem nos dias 9 e 14. Ouvida pela Renascença, Anabela Carvalheira, da FECTRANS, antecipa impactos na circulação dos comboios, uma vez que afeta os trabalhadores do comando central, que são o "garante da circulação dos comboios".
Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem amanhã, quinta-feira, dia 9, o primeiro de dois dias de greve por 24 horas. A segunda paralisação está marcada para o dia 14 de abril, confirmou esta quarta-feira à Renascença a Federação de Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).
Apesar da greve não abrager os maquinistas, a dirigente da FECTRANS Anabela Carvalheira, dá como certo que haverá dificuldades na circulação dos comboios.
"A greve tem a ver com a área da exploração e estes trabalhadores são efetivamente o garante da circulação através do posto de mando central dos comboios", diz a dirigente sindical à Renascença
Na base do protesto estão "situações de assédio moral e laboral e falta de diálogo e determinação" para responder às reinvindicações dos trabalhadores.
Questionada pela Renascença sobre a disponibilidade em negociar para evitar a paralisação de amanhã, Anabela Carvalheira garante que "haverá tempo" caso "a empresa efetivamente entender que estes pressupostos são determinantes para a resolução do conflito".
"Os trabalhadores estarão disponíveis para ocupar os seus postos de trabalho", remata.
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