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GNR desmantela rede de tráfico de droga que operava no Norte e Centro

08 abr, 2026 - 16:42 • Lusa

No decorrer da operação policial, os militares da Guarda apreenderam 24.786 doses de haxixe, 6.335 doses de cocaína, 3.174 doses de liamba, 47 gramas de "ecstasy", 168 doses de MDMA e 14 gramas de LSD.

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A GNR deteve 19 pessoas e desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava nos distritos do Porto, Braga, Coimbra e Guarda, indicou esta quarta-feira esta força de segurança, que também apreendeu 34 mil doses de produto estupefaciente.

Em comunicado, a GNR explica que o Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Famalicão, deteve 16 homens e três mulheres, no âmbito de uma operação policial de combate à criminalidade organizada.

Segundo esta força de segurança, a operação "visava um grupo de indivíduos suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes" o qual assegurava, alegadamente, "toda a cadeia logística, desde a aquisição até à venda ao consumidor final, em vários distritos do Norte e do Centro de Portugal".

"No âmbito das diligências, que decorriam há cerca de um ano, foram cumpridos 42 mandados de busca, nomeadamente 22 buscas domiciliárias e 20 buscas em veículos, garagens e armazéns, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Guarda, culminando na detenção de 16 homens e de três mulheres, com idades entre os 25 e os 47 anos, tendo quatro dos detidos sido capturados na sequência do cumprimento dos respetivos mandados de detenção", adianta a GNR.

No decorrer da operação policial, os militares da Guarda apreenderam 24.786 doses de haxixe, 6.335 doses de cocaína, 3.174 doses de liamba, 47 gramas de "ecstasy", 168 doses de MDMA e 14 gramas de LSD.

A GNR apreendeu ainda seis viaturas, quatro armas de fogo, 134 munições, um silenciador, quatro bastões, uma catana e oito soqueiras.

Além disso, foram também apreendidos quatro computadores portáteis, um drone, quase 122 mil euros, 23 telemóveis, 13 balanças e material de acondicionamento de produto estupefaciente.

Os detidos vão ser presentes, na quinta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com a participação de duas centenas de operacionais.

"Tendo a estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga sido reforçada pela valência territorial, pelo Destacamento de Intervenção de Braga, pelos Comandos Territoriais de Viana do Castelo, Aveiro, Porto, Coimbra e Guarda, bem como pelo Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR", lê-se ainda no comunicado.

A ação contou também com o apoio da PSP.

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