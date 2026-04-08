GNR desmantela rede de tráfico de droga que operava no Norte e Centro

A GNR deteve 19 pessoas e desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava nos distritos do Porto, Braga, Coimbra e Guarda, indicou esta quarta-feira esta força de segurança, que também apreendeu 34 mil doses de produto estupefaciente.

Em comunicado, a GNR explica que o Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Famalicão, deteve 16 homens e três mulheres, no âmbito de uma operação policial de combate à criminalidade organizada.

Segundo esta força de segurança, a operação "visava um grupo de indivíduos suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes" o qual assegurava, alegadamente, "toda a cadeia logística, desde a aquisição até à venda ao consumidor final, em vários distritos do Norte e do Centro de Portugal".

"No âmbito das diligências, que decorriam há cerca de um ano, foram cumpridos 42 mandados de busca, nomeadamente 22 buscas domiciliárias e 20 buscas em veículos, garagens e armazéns, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra e Guarda, culminando na detenção de 16 homens e de três mulheres, com idades entre os 25 e os 47 anos, tendo quatro dos detidos sido capturados na sequência do cumprimento dos respetivos mandados de detenção", adianta a GNR.

No decorrer da operação policial, os militares da Guarda apreenderam 24.786 doses de haxixe, 6.335 doses de cocaína, 3.174 doses de liamba, 47 gramas de "ecstasy", 168 doses de MDMA e 14 gramas de LSD.

A GNR apreendeu ainda seis viaturas, quatro armas de fogo, 134 munições, um silenciador, quatro bastões, uma catana e oito soqueiras.

Além disso, foram também apreendidos quatro computadores portáteis, um drone, quase 122 mil euros, 23 telemóveis, 13 balanças e material de acondicionamento de produto estupefaciente.

Os detidos vão ser presentes, na quinta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com a participação de duas centenas de operacionais.

"Tendo a estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga sido reforçada pela valência territorial, pelo Destacamento de Intervenção de Braga, pelos Comandos Territoriais de Viana do Castelo, Aveiro, Porto, Coimbra e Guarda, bem como pelo Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR", lê-se ainda no comunicado.

A ação contou também com o apoio da PSP.