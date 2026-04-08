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Lisboa: Túnel da Avenida João XXI fecha para obras durante dois anos

08 abr, 2026 - 17:54 • Lusa

Túnel vai fechar na próxima terça-feira, dia 14, e prevê-se que as obras durem perto de dois anos, indica EMEL.

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O túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, vai fechar na próxima terça-feira, 14 de abril, para obras de reforço da segurança, que devem durar dois anos, indicou a Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

Numa nota, a EMEL informa que as obras pretendem tornar aquela infraestrutura mais segura, melhorar a proteção contra incêndios e promover uma mobilidade mais segura para todos.

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De acordo com a empresa, o túnel vai fechar na próxima terça-feira, dia 14, e prevê-se que as obras durem 720 dias (perto de dois anos).

Esta reabilitação, que representa um investimento de 7,6 milhões de euros (incluído IVA), foi aprovada por unanimidade em reunião da Câmara Municipal em 2021 e adjudicada em 2022, mas só agora vai arrancar.

Segundo o documento aprovado em 2021, serão reabilitadas todas as infraestruturas do túnel (AVAC, redes de águas, de incêndios, de drenagem de águas residuais e pluviais), a zona que integra o posto de controlo, a sala do grupo gerador, o posto de transformação e a saída de emergência da Avenida de Roma.

Está ainda prevista "a criação de uma nova saída de emergência no cruzamento da Avenida João XXI e a Avenida de Roma".

Inaugurado em 1997, o túnel da Avenida João XXI liga o Campo Pequeno à Avenida Afonso Costa, no Areeiro, com uma extensão aproximada de 1.490 metros.

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