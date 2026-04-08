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"Mini-tornado" deixa rasto de destruição em aldeia de Vinhais
08 abr, 2026 - 13:33 • Jaime Dantas
O fenómeno de vento forte "afetou uma parte da aldeia" da Mofreita, danificando "sobretudo as estruturas que são utilizadas a nível da agricultura" mas que levantou também "as telhas dos telhados das habitações".
Um fenómeno de vento forte registado ao final da tarde de terça-feira deixou um rasto de destruição na aldeia da Mofreita, em Vinhais.
À Renascença, o presidente da Câmara Municipal local descreve o acontecimento como a passagem de "uma espécie de mini-tornado" que "afetou uma parte da aldeia", danificando "sobretudo as estruturas que são utilizadas a nível da agricultura" mas que levantou também "as telhas dos telhados das habitações".
"Bastantes castanheiros foram arrancados ou ficaram partidos. Aquilo é uma zona em castanheiro tem uma importância grande na economia, aliás até na economia do concelho", acrescenta.
Luís Fernandes garante que "os serviços municipais, em conjunto com a Junta de Freguesia, estão a fazer agora um levantamento mais exaustivo" dos prejuízos, e congratula-se que não tenham sido registadas vítimas do incidente.
O autarca termina a dizer que nada fazia prever um fenómeno da dimensão do que acabou por se verificar, já que as previsões apontavam para mais um dia "normal", com "chuvas, ventos e trovoadas".
"Dá a sensação que seria tipo um mini-tornado que passou pelo meio da aldeia mas não havia indicações disso" por parte da meteorologia, remata.
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