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PJ faz buscas no Hospital de Santo António no Porto

08 abr, 2026 - 14:13 • Isabel Pacheco com Lusa

Conselho de administração esclarece que buscas se centram em factos alegadamente praticados por um técnico superior da instituição, referiu o hospital.

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A Polícia Judiciária (PJ) fez esta quarta-feira buscas no Hospital de Santo António, no Porto, por suspeitas de obras irregulares autorizadas por um técnico superior, adiantou fonte daquela unidade de saúde.

"Na sequência de diligências realizadas hoje pela PJ no Hospital Santo António, o conselho de administração vem esclarecer que se centram em factos alegadamente praticados por um técnico superior da instituição", referiu o hospital, citado pela agência Lusa.

No entretanto, a Procuradoria-Geral da República também confirmou à Renascença a realização das buscas, adiantando que em causa estarão, de facto, "suspeitas de irregularidades em procedimentos de ajuste direto" relacionadas com "obras no Instituto de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães", que pertence à instituição e se situa noutra zona, em Cedofeita.

Antes disso, e à RTP, o conselho de administração do Hospital acrescentou que as diligências estão centradas em factos alegadamente praticados por um técnico superior que já não se encontra ao serviço.

O caso terá sido denunciado à Inspeção Geral de Saúde, que desencadeou uma investigação.

[Notícia atualizada às 16h22 de 8 de abril de 2026 para acrescentar mais detalhes e confirmação da PGR à Renascença]

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