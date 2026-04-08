Seguro dedica terceiro dia da Presidência Aberta ao distrito de Coimbra

O terceiro dia da Presidência Aberta de António José Seguro será dedicado ao distrito de Coimbra, onde almoça com agricultores e visitará os diques, começando em Tomar com reuniões com o setor dos seguros e a ANMP.

Depois da reunião semanal com o primeiro-ministro, com a qual o chefe de Estado fechou o segundo dia da Presidência Aberta na sede escolhida para esta iniciativa, Tomar, o terceiro dia arranca de manhã cedo no mesmo local com três reuniões seguidas: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Associação Portuguesa de Seguradores e Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP).

Depois, a comitiva segue para o distrito de Coimbra, sendo a primeira paragem em Penela, para um visita ao Quartel de Bombeiros e ao IC3.

Seguro continua a manhã em Soure, com uma visita ao Lar da Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel.

Ao almoço, o Presidente da República senta-se à mesa com agricultores numa quinta em Soure.

À tarde, Seguro vai visitar o Centro de Alto Rendimento em Montemor-o-Velho e um dique em Coimbra, que nas cheias de fevereiro acabou por rebentar, o que resultou no aluimento da autoestrada número 1 (A1), que esteve encerrada durante cerca de duas semanas.

O dia terminará com uma reunião sobre bacia hidrográfica do Mondego no Pavilhão Centro de Portugal.

O Presidente da República tem pedido ação e rapidez na chegada dos apoios às famílias e às empresas e, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na primeira fila, disse na terça-feira que o seu objetivo com a iniciativa é ajudar a encontrar soluções e não arranjar problemas.

Luís Montenegro considerou, na mesma cerimónia, "muito positivas" as intervenções do Presidente da República sobre o mau tempo, classificando-as como "um impulso construtivo" para uma maior rapidez nos apoios e assumindo que há uma diferença entre a expectativa e o resultado imediato.

O chefe de Estado começou na segunda-feira, na Sertã, Castelo Branco, a sua primeira Presidência Aberta, dedicada a acompanhar a recuperação das zonas atingidas pelas tempestades, uma iniciativa que termina na sexta-feira no distrito de Leiria e que tem contado com a presença de alguns membros do Governo ao longo dos dias.