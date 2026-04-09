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Aeroporto da Madeira sem movimento devido ao vento forte

09 abr, 2026 - 11:39 • Lusa

Já foram canceladas 20 chegadas para esta quinta-feira.

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O movimento no Aeroporto da Madeira está condicionado esta quinta-feira devido ao vento forte, não tendo ainda aterrado nenhuma aeronave na manhã desta quinta-feira.

Segundo a informação disponível na página da ANA - Aeroportos de Portugal, na Internet, chegaram dois aviões esta madrugada, às 0h34 e às 2h02, mas durante a manhã de hoje, até às 10h45, não aterraram aeronaves no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Dois aviões divergiram e 20 chegadas já foram canceladas para o dia hoje.

Por outro lado, partiram três aviões entre a madrugada e o início da manhã, e 20 partidas foram canceladas.

A ANA alerta que “as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, recomendando aos viajantes que contactem as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.

A capitania do Funchal emitiu avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago, até às 6h00 de sexta-feira.

Também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos e laranja devido às condições meteorológicas adversas.

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