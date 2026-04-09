Banco Alimentar com mais pedidos de ajuda e pode piorar. "O cabaz vai aumentar ainda mais"

Já subiram e vão continuar a subir. O Banco Alimentar contra a Fome regista um crescimento nos pedidos de ajuda nas últimas semanas, à boleia do cabaz alimentar que atingiu, esta quarta-feira, mais um recorde de 257,95€.

“Seja por parte de particulares ou das instituições de solidariedade social. Elas próprias têm de enfrentar um acréscimo dos preços do cabaz alimentar, que servem, por exemplo, nos lares, nas creches, nos jardins infantis, mas também do preço da energia e, portanto, pedem ajuda”, adianta à Renascença a presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Números concretos só devem existir no final de maio, mas a expectativa é que a solicitações não parem de aumentar: além do conflito no Médio Oriente e do impacto que ainda pode acentuar nos preços dos fertilizantes e de produtos agrícolas, Isabel Jonet relembra que também os temporais do início do ano influenciam negativamente a oferta nos supermercados e, por isso, os preços.

“As tempestades de janeiro e fevereiro vieram estragar muitas, e até destruir, muitas culturas, por exemplo, de hortofrutícolas, de arroz e de cenouras no Ribatejo e de vários bens que, habitualmente, eram doados ao Banco Alimentar e que fazem parte daquilo que é o consumo habitual dos portugueses”, alerta.