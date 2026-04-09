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Imprensa
Entrega do JN e O Jogo a assinantes está suspensa: "Estão a ser analisadas alternativas"
09 abr, 2026 - 21:42 • Catarina Magalhães
"Tudo faremos para reiniciar o serviço com brevidade e restabelecer a relação de confiança com quem nos lê e escolhe todos os dias", informou a empresa.
A entrega diária de edições impressas a assinantes do Jornal de Notícias (JN) e O Jogo está suspensa, informou esta sexta-feira a proprietária destes jornais.
Detida pelo Global Media Group, a empresa "Notícias Direct" comunicou a decisão aos trabalhadores e aos colaboradores responsáveis pelas rotas de distribuição.
Esta interrupção vai lesar "milhares de subscritores deste serviço", lamentou a empresa.
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"Está igualmente em causa a distribuição das revistas 'Volta ao Mundo' e 'JN História'", lê-se no comunicado publicado no JN.
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Segundo a distribuidora, num momento em que o seto(...)
"Tudo faremos para reiniciar o serviço com brevidade e restabelecer a relação de confiança com quem nos lê e escolhe todos os dias", informou a "Notícias Direct".
Novas informações vão ser avançadas pelos dois jornais implicados.
"Face à complexidade da situação, e atendendo à degradação do serviço ao longo dos últimos meses, estão a ser analisadas alternativas para reposição da entrega aos assinantes."
Para qualquer questão, pode contactar o e-mail assinaturas.papel@noticiaisilimitadas.pt.
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