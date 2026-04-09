Ex-dirigente do Chega condenado a um ano e três meses de pena suspensa por prostituição infantil

O antigo dirigente do Chega Nuno Pardal Ribeiro foi condenado a um ano e três meses de prisão por recorrer a prostituição infantil, decidiu esta quinta-feira o Tribunal de Cascais, num julgamento à porta fechada.

Segundo o Expresso, a pena ficará suspensa mediante o pagamento de uma indemnização de 1200 euros, depois da juíza entender que não ficou demonstrado que o arguido soubesse que a vítima tinha 15 anos na altura dos factos.

Embora o advogado da família da vítima ter indicado que a gravidade dos crimes exige a prisão efetiva, não avançará com um recurso.

O outro arguido no processo também foi condenado a uma pena suspensa de um ano e meio de prisão pelos mesmos crimes.

Nuno Pardal Ribeiro era deputado municipal do Chega em Lisboa e chegou a ser o nome indicado pelo Chega para representar o partido no grupo de trabalho da Assembleia de Crianças de Lisboa. Depois de ser conhecido o caso, demitiu-se dos cargos no Chega e da presidência da Associação Nacional de Toureiros.