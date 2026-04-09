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Fundador do Doutor Finanças alvo de processo disciplinar por assédio sexual e moral

09 abr, 2026 - 11:26 • Diogo Camilo

Rui Pedro Bairrada foi proibido de frequentar as instalações da empresa depois de terem sido emitidas duas notas de culpa, em janeiro e março, com as alegações das denunciantes.

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O chairman e fundador da página Doutor Finanças, Rui Pedro Bairrada, está a ser alvo de um processo disciplinar após denúncias de alegado assédio moral e sexual, por comportamentos de quando era o CEO da empresa.

Ao Observador, fonte oficial do Doutor Finanças confirma o processo disciplinar, adiantando que as denúncias foram conhecidas “através dos canais internos adequados” e fizeram com que a empresa iniciasse “de imediato um processo rigoroso e independente”. Como resultado, Rui Pedro Bairrada foi suspenso.

O fundador do Doutor Finanças diz estar de "consciência tranquila" e que "toda a verdade será reposta", em resposta ao Observador.

O processo disciplinar terá sido avançado no último trimestre do ano passado, com os conjuntos de denúncias a levaram à elaboração de duas notas de culpa, com detalhes sobre o alegado assédio sexual e moral, e que levaram a que Rui Pedro Bairrada fosse proibido de frequentar as instalações da empresa.

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