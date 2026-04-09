"Insuficiente aproximação": UGT rejeita proposta de revisão da lei laboral

A UGT aprovou esta quinta-feira por unanimidade uma resolução na qual rejeita a proposta de revisão de alteração à legislação laboral apresentada pelo Governo.

Depois de uma reunião do secretariado nacional da central sindical, a UGT diz constatar uma "insuficiente aproximação negocial".

O órgão máximo da UGT refere também que a proposta do Governo "não permite ainda alcançar consenso".

A decisão será agora levada à Concertação Social, referindo que se mantém "disponível para o diálogo, mas firme na defesa de uma legislação laboral mais justa, equilibrada que responda aos desafios do trabalho, com uma negociação coletiva e sindicatos mais fortes".

Entre os principais aspetos que impedem o acordo, a central sindical destaca: o alargamento da duração e dos fundamentos dos contratos a termo; a eliminação da garantia de reintegração em caso de despedimento ilegal; a manutenção do banco de horas individual; a possibilidade de alteração de categoria com perda de retribuição; ou a generalização dos serviços mínimos na greve.

A UGT adianta também que continuam por integrar propostas estruturais da UGT, como a "redução do tempo de trabalho", "o reforço do princípio do tratamento mais favorável" ou o "aumento das compensações por despedimento".