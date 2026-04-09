Santa Casa de Lisboa com lucros históricos em 2025

Pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fechou o ano, no caso o de 2025, com lucros - e alcançou "o melhor resultado líquido dos últimos 17 anos", com 43,6 milhões de euros, o que representa mais 44% do que em 2024.

Paulo Sousa, provedor da Santa Casa, adiantou ainda, em conferência de imprensa, que o saldo de tesouraria "aumentou dos 69 milhões para os 108 milhões de euros", atingindo assim o patamar de 100 milhões, dois anos antes do que estava previsto no plano de reestruturação.

Os jogos sociais continuam a ser a maior fonte de receita da instituição. Ainda assim, as vendas ainda estão aquém dos 226 milhões obtidos em 2019, antes da pandemia. Em 2025, os jogos contribuíram com 206,9 milhões de euros, com as vendas brutas a alcançarem os 3,1 mil milhões de euros. Foram pagos €1,9 mil milhões em prémios e foram entregues ao estado 870 milhões de euros, o segundo maior valor dos últimos cinco anos.

As rendas provenientes do património ascenderam a 10,4 milhões de euros. O objetivo no plano de reestruturação é que esse valor chegue aos 18 milhões em 2027, com mais oferta no mercado.

Paulo Sousa explicou que "a instituição tem em curso um plano de melhorar a rentabilidade destes ativos, através da construção e reabilitação de imóveis". Em 2025, conclui a construção de dois imóveis em Lisboa e a reabilitação de outro, com 32 frações habitacionais.