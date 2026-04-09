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Vento forte leva ao cancelamento de 68 voos no Aeroporto Cristiano Ronaldo

09 abr, 2026 - 22:49 • Lusa

O movimento no Aeroporto da Madeira está hoje condicionado devido ao vento forte, tendo sido cancelados 68 voos ao longo do dia, entre chegadas e partidas.

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O movimento no Aeroporto da Madeira está esta quinta-feira condicionado devido ao vento forte, tendo sido cancelados 68 voos ao longo do dia, entre chegadas e partidas.

Segundo a informação disponível no "site" da ANA - Aeroportos de Portugal, consultada às 18h30, 36 chegadas e 32 partidas foram canceladas, havendo também registo de vários atrasos nas previsões horárias.

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Desde a manhã, aterraram apenas cinco aviões no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo e partiram seis.

A ANA alerta que "as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias", recomendando aos viajantes que contactem as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.

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