Agravar multas para combater sinistralidade? ​Governo quer “ser bombeiro” e “evitar pior imagem"

O presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados (ACAM) Manuel João Ramos considera que vem tarde a intenção do Governo de agravar as penalizações para quem conduz em excesso de velocidade ou alcoolizado.

Em declarações à Renascença, o presidente da ACAM lembra que o problema da sinistralidade rodoviária “já vinha de trás” e que as respostas que agora se adivinham têm outra intenção.

“O Governo está a tentar ser bombeiro para evitar que a imagem pública do Governo seja pior ainda”, diz.

Manuel João Ramos acusa este Governo e o anterior de estarem “silenciosos sobre o problema do aumento da sinistralidade”.

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Já o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP) aplaude as medidas. “Acho que o Governo finalmente acordou”, diz Carlos Barbosa.

No entanto, o presidente do ACP defende como medida prioritária “recriar a Brigada de Trânsito da GNR que foi completamente desfeita por António Costa”.

A Brigada de Trânsito da GNR foi extinta em 2009, mas a ideia do seu término começou a ser defendida em 2007, era então primeiro-ministro José Sócrates e António Costa ministro da Administração Interna.

“Quando a Unidade de Trânsito da GNR estiver outra vez como funcionou aqui há uns anos, e bem, penso que nessa altura vamos ter menos mortos”, remata Carlos Barbosa.

Nas operações Páscoa da PSP e da GNR, as autoridades registaram 20 mortos. Face a estes números, Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna, decidiu, segundo o jornal "Expresso", propor o agravamento da punição de condutores que pratiquem manobras perigosas, condução em excesso de velocidade ou com excesso de álcool.

Outra ideia passa pelo fim da publicitação das operações stop, que agora são divulgadas nas redes sociais das autoridades de segurança, com o dia e o local onde vão decorrer.