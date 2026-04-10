Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso laranja no fim de semana

Os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar no sábado e no domingo sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à previsão de agitação marítima, alertou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, aplicar-se-á a estes quatro distritos das regiões Centro e Lisboa de Portugal continental entre as 15h00 de sábado e as 09h00 de domingo, prevendo-se agitação marítima com "ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima", segundo o IPMA.

Entre hoje e segunda-feira, há aviso amarelo (o menos grave) para 11 dos 18 distritos de Portugal continental, incluindo precipitação, trovoada, vento e agitação marítima, de acordo com as recentes previsões meteorológicas, divulgadas ao início da tarde desta sexta-feira.

No dia de hoje, entre as 15h00 e as 21h00, os distritos de Évora, Setúbal e Beja vão estar sob aviso amarelo por precipitação, com "aguaceiros, que localmente podem ser fortes e de granizo, e acompanhados de rajadas", e por trovada, que se prevê frequente e dispersa, informou o IPMA.

O aviso amarelo por vento aplicar-se-á a partir das 06h00 de sábado e até às 12h00 de domingo nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, com a previsão de rajadas até 90 quilómetros por hora.

Além de aviso laranja por agitação marítima para quatro distritos, há aviso amarelo relativamente à previsão de ondas "com 4 a 5 metros", entre as 12h00 de sábado e as 00h00 de segunda-feira, para 10 distritos do continente, nomeadamente Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, que são os mesmos que serão afetados pelo vento.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.