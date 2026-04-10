Cardeal Américo Aguiar quer clarificação das regras de despesas de autarcas

O cardeal Américo Aguiar pede uma clarificação sobre regras despesas de representação, viaturas e ajudas de custo nas autarquias. Numa publicação nas redes sociais, esta sexta-feira, o bispo de Setúbal diz que tanto a Assembleia da República como a Associação Nacional de Municípios têm a responsabilidade de atualizar e tornar inequívocas estas regras.

As recentes notícias sobre refeições de trabalho e utilização de viaturas públicas nas autarquias de Oeiras e Matosinhos alimentam, na perspetiva do cardeal, uma narrativa simplista e perigosa: a de que há um abuso generalizado, quando não é assim. “Convém começar com clareza: conheço, pessoalmente, autarcas de diferentes partidos e sensibilidades, e sei que a esmagadora maioria exerce as suas funções com seriedade e sentido de serviço público”, começa por dizer o Américo Aguiar. Segundo o bispo, não há abuso: "O que existe, na maioria dos casos, é uma prática corrente, enquadrada pela exigência das funções e pela realidade concreta do exercício autárquico.” Para o cardeal Aguiar, o problema não são os autarcas o problema, mas sim a lei, "na falta de clareza" e também "na sua interpretação errática". "Durante demasiado tempo, tolerou-se um enquadramento ambíguo nestas matérias, que hoje serve de terreno fértil para julgamentos apressados, muitas vezes mais mediáticos do que justos”, salienta.