Dois mortos após alegado diferendo entre senhorio e inquilino

Dois homens foram encontrados mortos na madrugada desta sexta-feira na Marinha Grande, suspeitando-se de um quadro de homicídio seguido de suicídio na sequência de um litígio entre senhorio e inquilino, afirmou à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), pelas 02h00 foi pedida colaboração das autoridades por uma mulher que não sabia do paradeiro do marido desde as 18h00 de quinta-feira.

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"O marido tinha saído de casa para ir ter com uns inquilinos. Havia um litígio em relação à renda e desocupação do apartamento. A mulher tinha localizado o carro junto ao apartamento e estava preocupada", explicou a PSP.

A PSP pediu a presença dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande que arrombaram a porta do apartamento, no 7.º andar de um prédio, onde o homem foi encontrado morto na cozinha, "atingido com um objeto perfurante, aparentemente uma faca", referiu.

O alegado homicida foi encontrado no pátio do 1.º andar do edifício, tendo sido contactada a Polícia Judiciária.

Os corpos foram transportados para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Leiria.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande esclareceu que o alerta chegou às 02h42, para uma abertura de porta.

No apartamento, foi encontrada uma vítima, um homem de 63 anos, com uma "ferida perfurante no tórax", tendo o outro homem, de 60 anos, sido localizado num terraço do prédio, declarou.