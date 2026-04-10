Enfermeiro detido por abuso sexual a mulher sedada

Um enfermeiro, de 42 anos, foi detido por fortes indícios de abuso sexual de uma mulher de 50 anos, que estava internada após uma intervenção cirúrgica, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ referiu que os factos ocorreram dia 2 de abril, quando a mulher estava na sala de recobro, "ainda sob o efeito da sedação", tendo sido sujeita à "prática de atos sexuais de relevo" por parte de um enfermeiro da unidade hospitalar.

De acordo com a PJ, tanto o suspeito, como a mulher, são estrangeiros.

Segundo a nota, após ter alta hospitalar, a mulher reportou o caso à PSP, que dada a natureza do crime ativou a Polícia Judiciária, dando-se início à investigação através da Secção de Investigação de Crimes Sexuais, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que de imediato inquiriu da vítima.

Com a descrição física do suspeito e a colaboração do hospital, foi possível identificar o homem, que foi constituído arguido, interrogado e sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR).

Com o apoio do Laboratório de Polícia Científica da PJ, foi possível ainda, através da realização de exames comparativos de ADN, "detetar vestígios biológicos coincidentes com o perfil de ADN do arguido".

"Atenta a forte indiciação do arguido pela prática do crime, procedeu-se à respetiva detenção fora de flagrante delito", acrescentou a PJ, adiantando que o homem será presente a primeiro interrogatório judicial.