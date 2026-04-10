Liga Portuguesa Contra o Cancro apoiou 25 mil pessoas no ano passado

Mais de 25 mil doentes oncológicos no ano passado foram assistidos pela Liga Portuguesa contra o Cancro. É um aumento em relação ao ano passado e que é explicado pelo aumento do número de jovens diagnosticados com cancro.

“Um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Está-se a verificar que há um aumento do número de casos a nível dos grupos etários mais jovens. Isto é, há mais cancro nas pessoas jovens”, explica à Renascença o presidente da Liga Contra o Cancro, Vítor Veloso.

Em relação à tipologia, o mesmo Vítor Veloso aponta para “cancro da mama e cancro colorretal” como os mais comuns.

Também no ano passado, a Liga Portuguesa contra o Cancro contabiliza mais de dois milhões de euros gastos em apoios. Estes podem ser materializados em medicação ou até no pagamento da renda de casa.