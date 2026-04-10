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Liga Portuguesa Contra o Cancro apoiou 25 mil pessoas no ano passado

10 abr, 2026 - 08:24 • Alexandre Abrantes Neves , João Carlos Malta

O presidente da Liga Contra o Cancro revela que, em 2025, a associação teve um aumento de 15% no número de pessoas assistidas.

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Mais de 25 mil doentes oncológicos no ano passado foram assistidos pela Liga Portuguesa contra o Cancro. É um aumento em relação ao ano passado e que é explicado pelo aumento do número de jovens diagnosticados com cancro.

“Um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Está-se a verificar que há um aumento do número de casos a nível dos grupos etários mais jovens. Isto é, há mais cancro nas pessoas jovens”, explica à Renascença o presidente da Liga Contra o Cancro, Vítor Veloso.

Em relação à tipologia, o mesmo Vítor Veloso aponta para “cancro da mama e cancro colorretal” como os mais comuns.

Também no ano passado, a Liga Portuguesa contra o Cancro contabiliza mais de dois milhões de euros gastos em apoios. Estes podem ser materializados em medicação ou até no pagamento da renda de casa.

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“Tivemos de alocar mais de 2 milhões de euros para necessidades emergentes. O cancro, quando cai numa família, apesar de nós procurarmos desmistificar esta situação, é um drama como todos nós sabemos”, sublinha.

E por isso, além “dos apoios psicológicos, emocionais”, “damos também apoios diretos”. Eles passam por próteses, medicamentos, cadeiras de rodas, pagar a renda da casa, eletricidade, água, transportes, medicação e cabazes alimentares.

O presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro adianta ainda que as receitas dos peditórios nas ruas aumentaram ligeiramente no último ano.

Vítor Veloso admite, no entanto, que a subida dos preços nas últimas semanas pode dificultar algumas atividades da instituição, nomeadamente a investigação científica-

“Com a situação económica ou financeira da Europa, do mundo em geral, temos de ponderar aquilo que vamos fazer e não há dúvida nenhuma que, em primeiro lugar, está, sem dúvida alguma, continuarmos a apoiar esses doentes, é fundamental”, explica.

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“Eu costumo dizer que pode não haver dinheiro para mais nada, mas para apoiar o doente oncológico nessa situação de necessidade absoluta, nós temos de apoiar”, remata.

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