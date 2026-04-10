- Noticiário das 8h
- 10 abr, 2026
-
Liga Portuguesa Contra o Cancro apoiou 25 mil pessoas no ano passado
10 abr, 2026 - 08:24 • Alexandre Abrantes Neves , João Carlos Malta
O presidente da Liga Contra o Cancro revela que, em 2025, a associação teve um aumento de 15% no número de pessoas assistidas.
Mais de 25 mil doentes oncológicos no ano passado foram assistidos pela Liga Portuguesa contra o Cancro. É um aumento em relação ao ano passado e que é explicado pelo aumento do número de jovens diagnosticados com cancro.
“Um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Está-se a verificar que há um aumento do número de casos a nível dos grupos etários mais jovens. Isto é, há mais cancro nas pessoas jovens”, explica à Renascença o presidente da Liga Contra o Cancro, Vítor Veloso.
Em relação à tipologia, o mesmo Vítor Veloso aponta para “cancro da mama e cancro colorretal” como os mais comuns.
Também no ano passado, a Liga Portuguesa contra o Cancro contabiliza mais de dois milhões de euros gastos em apoios. Estes podem ser materializados em medicação ou até no pagamento da renda de casa.
Nanopartícula desenvolvida em Espanha pode abrir novo caminho contra o cancro
A equipa da Universidade Politécnica de Valência e(...)
“Tivemos de alocar mais de 2 milhões de euros para necessidades emergentes. O cancro, quando cai numa família, apesar de nós procurarmos desmistificar esta situação, é um drama como todos nós sabemos”, sublinha.
E por isso, além “dos apoios psicológicos, emocionais”, “damos também apoios diretos”. Eles passam por próteses, medicamentos, cadeiras de rodas, pagar a renda da casa, eletricidade, água, transportes, medicação e cabazes alimentares.
O presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro adianta ainda que as receitas dos peditórios nas ruas aumentaram ligeiramente no último ano.
Vítor Veloso admite, no entanto, que a subida dos preços nas últimas semanas pode dificultar algumas atividades da instituição, nomeadamente a investigação científica-
“Com a situação económica ou financeira da Europa, do mundo em geral, temos de ponderar aquilo que vamos fazer e não há dúvida nenhuma que, em primeiro lugar, está, sem dúvida alguma, continuarmos a apoiar esses doentes, é fundamental”, explica.
Cigarros electrónicos podem causar cancro do pulmão e da boca
Os académicos da Universidade de Sidney pedem às e(...)
“Eu costumo dizer que pode não haver dinheiro para mais nada, mas para apoiar o doente oncológico nessa situação de necessidade absoluta, nós temos de apoiar”, remata.
- Noticiário das 8h
- 10 abr, 2026
-
- Vítor Veloso: "Aposta nos jovens investigadores vai dar grandes resultados na imunoterapia e na vacinação"
- Cancro da mama. Liga Portuguesa Contra o Cancro inaugura centro fixo de rastreio em Lisboa
- Liga Portuguesa Contra o Cancro atribui 16 bolsas a jovens investigadores e aposta na inovação no rastreio da mama
- Liga Portuguesa Contra o Cancro pede pagamento de baixas a 100% para doentes oncológicos
- Liga Portuguesa Contra o Cancro: “Portugal precisa de passar da teoria à prática na defesa dos direitos dos doentes oncológicos”
- Vítor Veloso: "Aposta nos jovens investigadores vai dar grandes resultados na imunoterapia e na vacinação"
- Cancro da mama. Liga Portuguesa Contra o Cancro inaugura centro fixo de rastreio em Lisboa
- Liga Portuguesa Contra o Cancro atribui 16 bolsas a jovens investigadores e aposta na inovação no rastreio da mama
- Liga Portuguesa Contra o Cancro pede pagamento de baixas a 100% para doentes oncológicos
- Liga Portuguesa Contra o Cancro: “Portugal precisa de passar da teoria à prática na defesa dos direitos dos doentes oncológicos”