Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Menor acusado de matar a mãe em Vagos vai saber sentença a 17 de abril

10 abr, 2026 - 16:16 • Lusa

Vai assistir à leitura da decisão do Tribunal de Família e Menores de Aveiro numa sala separada da sala de audiências principal, onde decorrerá a diligência aberta ao público.

A+ / A-

O menor acusado de matar a mãe em Vagos vai assistir à leitura da decisão do Tribunal de Família e Menores de Aveiro numa sala separada da sala de audiências principal, onde decorrerá a diligência aberta ao público.

Em comunicado, o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Carlos Azevedo, esclareceu que o tribunal determinou que o rapaz de 14 anos "assistirá à diligência, através do sistema de videoconferência, numa outra sala do tribunal".

A decisão, segundo o magistrado, tem como objetivo a proteção dos direitos de personalidade do menor.

Ao contrário do julgamento, que decorreu à porta fechada, a leitura da decisão, que foi marcada para o dia 17 de abril, pelas 10h00, será pública.

"Finda a leitura, e após a saída do público, o tribunal explicará presencialmente a decisão ao menor", refere a mesma nota.

Nas alegações finais que decorreram hoje de manhã, o Ministério Público (MP) pediu a aplicação ao menor da medida tutelar educativa de internamento em centro educativo, em regime fechado, pelo período de três anos, que corresponde à medida mais gravosa.

A advogada de defesa do menor saiu da sala de audiências sem prestar declarações aos jornalistas.

O menor, que está a cumprir a medida cautelar de guarda em centro educativo em regime fechado, está a ser julgado no âmbito de um Processo Tutelar Educativo, instaurado por factos que consubstanciam a prática de um crime de homicídio qualificado.

O julgamento decorre com um tribunal coletivo, composto por um juiz de carreira e dois juízes sociais (cidadãos, sem formação jurídica específica, nomeados para auxiliar juízes de direito em tribunais de família e menores).

Encerrada a audiência, o tribunal recolhe para decidir, sendo a deliberação tomada por maioria, com os juízes sociais a votar primeiro, por ordem crescente de idade, e, no fim, o juiz presidente, que tem voto de qualidade e lavra a decisão.

O caso remonta a 21 de outubro de 2025, quando a então vereadora da Câmara de Vagos Susana Gravato foi atingida por um disparo de arma de fogo, no interior da sua casa, na Gafanha da Vagueira, naquele concelho do distrito de Aveiro.

A vítima foi encontrada pelo marido que alertou os bombeiros. Apesar das manobras de reanimação realizadas, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Menos de 24 horas após o crime, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou ter identificado o filho da vereadora como único suspeito da morte da mãe.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)