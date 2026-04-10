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Oeiras: Trabalhador morre em obra da rede de águas residuais

10 abr, 2026 - 16:42 • Lusa

O acidente aconteceu esta sexta-feira nas instalações do Cabanas Golf.

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Os Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora (SIMAS) lamentaram esta sexta-feira a morte de um trabalhador ocorrida numa obra destinada à remodelação de redes de águas residuais e pluviais no concelho de Oeiras.

Em comunicado, o SIMAS explica que o acidente aconteceu esta sexta-feira nas instalações do Cabanas Golf, na Rua Carreira de Tiro, em Barcarena, envolvendo um colaborador de uma empresa externa responsável pela execução dos trabalhos, a Olico - Materiais para Construção, Construção Civil e Obras Públicas.

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"Este é um momento de profunda tristeza para todos. Em nome dos SIMAS, quero expressar as nossas mais sinceras condolências à família do trabalhador. Estamos totalmente disponíveis para colaborar com todas as entidades competentes e prestar o apoio necessário neste momento difícil", disse Francisco Rocha Gonçalves, presidente do Conselho de Administração dos SIMAS, citado na nota.

A empresa manifestou "total solidariedade" para com a família do trabalho, e expressaram a sua disponibilidade "para prestar todo o apoio que se revele necessário".

Também a Câmara Municipal de Oeiras, liderada por Isaltino Morais, manifestou "profundo pesar" pela morte do trabalhador que realizava uma empreitada destinada à remodelação de redes de águas residuais e pluviais no concelho de Oeiras, desenvolvida pelo SIMAS.

O município de Oeiras manifestou igualmente "total solidariedade para com a família e amigos do trabalhador", estando disponível para prestar todo o apoio necessário.

Os SIMAS informaram também que vão "acompanhar de perto a situação e colaborar com as autoridades competentes" na averiguação de todos os factos relacionados com o acidente.

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