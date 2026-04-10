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Pescador lúdico espanhol encontrado morto em Paredes de Coura

10 abr, 2026 - 16:19 • Lusa

Homem saiu de casa na quinta-feira, dando indicação de que ia pescar, mas "não regressou".

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Um pescador lúdico de nacionalidade espanhola foi encontrado morto esta sexta-feira em Paredes de Coura, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o homem saiu de casa na quinta-feira, dando indicação de que ia pescar, mas "não regressou".

Os familiares "notificaram as autoridades espanholas" do desaparecimento e o homem foi localizado em Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, através do telemóvel, acrescentou.

Quando os bombeiros e autoridades chegaram ao local, o homem já estava morto.

O alerta foi recebido pela proteção civil pelas 13h54.

No local ainda permanecia, pelas 15h40, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR, de acordo com o comando sub-regional.

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