Regresso do vasilhame: “Estamos mesmo sem saber o que fazer”

Outra dúvida do empresário é caso algum cliente peça ao balcão a devolução dos 10 cêntimos. Daniel não saber o que dizer, nem fazer.

“Já questionei até no armazém e ninguém me sabe dizer de nada”, lamenta o comerciante. “Ainda esta semana fui às compras e vem tudo faturado normal. Não sabemos se, em relação ao stock antigo, vamos ter de fazer alguma coisa”.

“Sabemos que temos de cobrar uma taxa extra ao cliente, mas não temos conhecimento de mais nada. Estamos mesmo sem saber o que fazer”, aponta Daniel dando como exemplo o stock em loja de garrafas, ainda, sem o novo símbolo “Volta” que permite o seu deposito e reembolso.

“A única coisa que sei é que tenho de fazer uma atualização no programa informático, mas ainda não há muita informação sobre como é que se vai desenrolar” , lamenta o pequeno empresário de Penafiel lembrando que a própria atualização do sistema é “mais uma despesa” para o seu bolso.

No mini-mercado de Daniel Pinto, são muitas as dúvidas sobre o sistema “Volta” que permite, a partir desta sexta-feira, o reembolso de 10 cêntimos pelo deposito de cada garrafa de plástico ou lata de bebida.

“Não sei se a garrafa foi comprada aqui. Por aqui passa muita gente”. Se aceitar, “depois vou com a garrafa ao supermercado? Talvez, mas está a ver a logística”.

Com menos de 50 metros quadrados, o mini mercado de Daniel não tem a obrigatoriedade de ter equipamento de deposito e reembolso de embalagens.

Porém, este cenário diferente é nos super e hipermercados onde as máquinas já estão instaladas.

Quem passa por elas, como Augusto Pinto em dia compras, já sabe para que servem.

“Sei que trazendo a embalagem em condições – não deformada – reavemos 10 cêntimos. Parece que é apenas um depósito e reavemos o vasilhame. É uma forma de nos obrigar a reciclar”, aponta o consumidor reconhecendo que a medida “já chegou tarde”. “Noutros países acho que já existe há muito tempo”, aponta.

Também Andreia e Juliana concordam com a implementação do sistema. Há muito que as duas amigas reciclam. Quem ainda não o faz “vai ser obrigado a fazer ou, então, vai ficar sem aquele valor”, atira Juliana.

“Agora as embalagens vão ter um selo e podemos colocá-las naquelas máquinas para reembolsar o dinheiro que vai para o cartão ou em vale”, explica Andreia que acredita que agora “não há alternativa”. “ A não ser que optemos pelos pacotes, mas pacotes só há sumos”, brinca.

Cada garrafa de plástico até três litros ou lata de metal passa a ter um acréscimo de 10 cêntimos – valor que é devolvido quando o vasilhame é depositado nos pontos de recolha.