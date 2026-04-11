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Arrumador de carros que ameaçava cidadãos com x-ato intercetado pela PSP

11 abr, 2026 - 15:21 • Lusa

Apesar de não ter sido formalizada qualquer queixa por parte das vítimas, o objeto foi apreendido por motivos de segurança.

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Um arrumador de carros, com 47 anos, foi intercetado pela PSP em Leiria, no dia 2 de abril, quando ameaçava cidadãos com um x-ato para lhes extorquir dinheiro, anunciou este sábado a polícia.

Num comunicado, a PSP de Leiria informou que o homem foi intercetado pelas 18h30 de 2 de abril depois de a polícia ter recebido um alerta para um arrumador que coagia "cidadãos à entrega de dinheiro mediante ameaças com um objeto cortante".

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Quando as autoridades chegaram ao local, o homem estava "exaltado e agressivo, proferindo gritos e dirigindo-se de forma hostil aos transeuntes e aos próprios elementos da polícia".

O homem foi intercetado e imobilizado com recurso à força estritamente necessária, acrescentou a PSP, num comunicado.

O suspeito tinha consigo "um instrumento perfurante do tipo X-ato, de fabrico artesanal, bem como uma quantia monetária, suspeita de ter sido obtida através da atividade de arrumador de veículos".

Apesar de não ter sido formalizada qualquer queixa por parte das vítimas, o objeto foi apreendido por motivos de segurança, tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público e à Câmara Municipal de Leiria, uma vez que o homem não possuía qualquer licenciamento para o exercício da atividade de arrumador.

Na nota, o Comando Distrital de Leiria da PSP aconselhou os cidadãos a não cederem perante "situações de coação ou intimidação, devendo, sempre que possível, afastar-se do local e contactar de imediato as autoridades".

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