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Educadora de causas e ideias: o legado de Maria Emília Brederode dos Santos

11 abr, 2026 - 17:13 • Lusa

Pedagoga destacou-se pela intervenção na educação e nos media em Portugal. Percurso marcado por visão humanista e defesa da liberdade.

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A pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos, que morreu hoje, aos 84 anos, deixa um percurso humanista ligado à melhoria da educação em Portugal, quer no Ministério da Educação quer na RTP, onde se dedicou a programas educativos.

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Nascida a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, Lisboa, Maria Emília Brederode dos Santos dedicou a sua vida à educação e é hoje lembrada pelo presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Domingos Fernandes, como "alguém com uma formação profundamente humanista, muito tolerante perante a diversidade de ideias".

"De uma grande leveza na abordagem das questões, mesmo quando eram complexas", afirmou Domingos Fernandes, acrescentando que a especialista, que presidiu ao Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, deixa um percurso marcado "por uma grande leveza", ao longo do qual "se preocupou genuinamente pela melhoria da educação em Portugal, e muito particularmente no Portugal democrático e no Portugal livre".

Licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e mestre em Análise Social da Educação pela Universidade de Boston, efetuou ao longo da vida um percurso que "não pode ser ignorado por aqueles que acompanharam e acompanham os desenvolvimentos da educação no país".

Entre os vários cargos que exerceu na área da educação, destaca-se a sua missão na Comissão de Honra do Plano Nacional de Leitura e, entre 1997 e 2002, a presidência do Instituto de Inovação Educacional do Ministério da Educação.

De acordo com o seu currículo publicado pela Assembleia da República, ao longo da sua vida como pedagoga esteve ligada a vários projetos, tendo sido diretora pedagógica das quatro séries do programa televisivo "Rua Sésamo", emitido na RTP; coordenou a publicação da "Constituição da República Portuguesa Trocada por/para Miúdos" (Ed. Assembleia da República), foi coautora do Manual de Educação para os Direitos Humanos "Compasito" e autora do livro "Aprender com a TV".

Enquanto assessora do diretor de programas da RTP 2 e do departamento de programas infantis e juvenis da RTP, concebeu, produziu e foi responsável ou coautora de vários programas televisivos educativos, como "Jardim da Celeste", "Alhos e Bugalhos" ou "Poemas Pintados".

Antes, no Ministério da Educação, tinha sido coautora e responsável pelos programas televisivo e radiofónico "Falar Educação" e "Cá fora também se Aprende".

Em 2016, coproduziu um projeto de formação e um manual de Educação para os Media para a Fundação Calouste Gulbenkian.

Presidiu à Associação Portuguesa de Intervenção Artística e de Educação pela Arte entre 2006 e 2008, à Comissão de Avaliação da Escola Superior de Educação pela Arte e ao grupo interministerial para o Ensino Artístico.

Condecorada com a Ordem da Instrução Pública (grau de Grande Oficial, 2004), recebeu o Prémio da "Boston University’s General Alumni Association" em 1994, o Prémio Rui Grácio da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação em 1992 e o Prémio Jean Louis Claparède da Universidade de Genebra, em 1972.

Irmã do advogado e jornalista Nuno Brederode Santos, Maria Emília Brederode dos Santos foi casada com José Medeiros Ferreira (1942-2014).

Maria Emília Brederode dos Santos distinguiu-se também como opositora da ditadura, ação destacada pelo Presidente da República, António José Seguro, que, na sua mensagem de condolências à família, a recordou como "uma mulher do 25 de Abril", comprometida "com a liberdade e com a ideia de que a educação é sempre um ato político".

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