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Mulher encontrada inconsciente na A8 e transportada para Hospital de Leiria

11 abr, 2026 - 21:26 • Lusa

Mulher foi encontrada inconsciente na A8 durante a tarde. Vítima, de 36 anos, foi transportada para o hospital de Leiria. Autoridades investigam suspeitas de ofensas à integridade física.

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Uma mulher foi hoje encontrada inconsciente na A8 e transportada para o hospital de Leiria, estando o caso a ser investigado pela GNR por suspeitas de ofensas à integridade física, disse fonte oficial.

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À agência Lusa, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou que a ocorrência foi registada cerca das 16:00, na autoestrada A8, na zona do destacamento das Caldas da Rainha, após o alerta para a presença de uma mulher caída na via.

Segundo o capitão Luís Ferreira, da GNR das Caldas da Rainha, a vítima, de 36 anos, foi inicialmente encontrada inconsciente, mas acabou por recuperar antes de ser transportada para o hospital de Leiria, onde deu entrada como ferida ligeira.

No local estiveram meios da GNR e de socorro, que prestaram assistência à mulher e procederam ao seu encaminhamento hospitalar.

De acordo com a mesma fonte, a ocorrência poderá estar relacionada com um caso de ofensas à integridade física, embora, até ao momento, não tenha sido possível identificar o autor nem determinar com exatidão as circunstâncias em que os factos ocorreram. Ainda assim, foi possível apurar que a mulher seguia num carro com outras pessoas e foi abandonada no local.

Testemunhas relataram às autoridades a existência de vários indivíduos envolvidos, que terão abandonado o local antes da chegada das forças de segurança. Algumas dessas testemunhas deslocaram-se posteriormente ao posto territorial para prestar declarações.

As testemunhas disseram ter visto um indivíduo a desferir murros noutro, mas desconhece-se qual a relação com a vítima.

A GNR indicou ainda que decorrem diligências para recolha de prova e identificação de eventuais suspeitos, estando o caso a ser articulado com a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Explicou que a classificação da ocorrência, designadamente se se trata de um caso de violência doméstica ou de agressões entre terceiros, será definida após a recolha de todos os elementos, seguindo depois para o Ministério Público para abertura de inquérito.

A mesma fonte acrescentou que a prioridade foi garantir o socorro da vítima e preservar os indícios necessários à investigação.

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