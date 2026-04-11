PJ detém português condenado na Alemanha por fraude fiscal superior a seis milhões de euros

A Polícia Judiciária deteve um cidadão português por suspeita de prática dos crimes de burla e fraude fiscal qualificados.

Trata-se de um homem de 52 anos que, entre 2018 e 2025, na qualidade de administrador de uma empresa de construção civil, terá, conjuntamente com outros dois homens que exerciam o controlo efetivo da empresa, implementado um esquema fraudulento com o objetivo de maximizar lucros.

"O esquema consistia na subdeclaração de salários e de horas de trabalho às autoridades fiscais e de segurança social, bem como na utilização de empresas fictícias para a emissão de faturas falsas relativas a serviços não prestados. Os valores dessas faturas eram devolvidos em numerário, sendo utilizados para o pagamento de salários não declarados", refere a PJ, em comunicado.

Para a execução do plano criminoso, foram utilizadas diversas empresas, incluindo uma criada pelo próprio suspeito, igualmente controlada, de facto, pelos outros homens.

A conduta descrita terá causado um prejuízo superior a 6,4 milhões de euros, sendo que as autoridades alemãs não descartam a hipótese de continuação da atividade criminosa, através de uma outra empresa, até 2025.

A PJ indica que, se for condenado, poderá cumprir uma pena máxima de 10 anos por estes crimes.