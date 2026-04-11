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PSP suspende biometria nas partidas dos aeroportos para evitar perdas de voos

11 abr, 2026 - 13:16 • Lusa

O porta-voz da PSP sublinhou que o controlo de partidas está a ser feito "com a segurança habitual, mas sem a recolha de biometria", devido ao grande número de pessoas que estão a sair do espaço Schengen através dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e para evitar "filas enormes".

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A recolha de dados biométricos nas partidas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa esta manhã para evitar que os passageiros perdessem os seus voos devido às longas filas, segundo a PSP.

"Face ao elevado tempo de espera nos aeroportos de Faro, Porto e Lisboa, ou seja, Aeroporto Gago Coutinho, Aeroporto Francisco Sá Carneiro e Aeroporto Humberto Delgado, foi suspensa a biometria nas partidas a partir do início da operação, portanto ao início da manhã", disse à agência Lusa o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.

Segundo o responsável, a suspensão aplica-se apenas às partidas, mantendo-se a recolha de dados biométricos nas chegadas, no âmbito do novo sistema europeu de controlo fronteiriço para cidadãos extracomunitários que entrou plenamente em vigor na sexta-feira em toda a União Europeia, .

O objetivo, segundo o intendente, "é que o tempo de espera não seja superior àquilo que é a nossa pretensão, ou seja, para que não tenhamos pessoas a perder voo".

O porta-voz da PSP sublinhou que o controlo de partidas está a ser feito "com a segurança habitual, mas sem a recolha de biometria", devido ao grande número de pessoas que estão a sair do espaço Schengen através dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e para evitar "filas enormes".

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à União Europeia e está a ser implementando na UE de forma faseada desde outubro de 2025, passando a funcionar a 100% desde sexta-feira.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos, causou ainda mais constrangimentos no aeroporto de Lisboa.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que entretanto voltou a funcionar.

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