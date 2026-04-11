Sismo de magnitude 2.9 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi sentido hoje de madrugada na ilha Terceira, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 03:18 locais (04:18 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de oito quilómetros a este de Cabo da Praia, na ilha Terceira.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli Modificada) em São Sebastião (concelho de Angra do Heroísmo)", indicou.

O evento também foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.

Já com uma intensidade II, considerado muito fraco, o sismo é "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas".