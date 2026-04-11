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Um morto e sete feridos ligeiros em despiste de carrinha em Palmela
11 abr, 2026 - 19:41 • Lusa
Despiste de carrinha provoca um morto em Palmela. Sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Acidente ocorreu na Estrada Nacional 10 ao final da tarde.
Um homem morreu e outras sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de uma carrinha, ocorrido esta tarde no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.
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Segundo fonte da GNR, a vítima mortal tinha entre 25 e 30 anos.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente aconteceu na Estrada Nacional 10, entre Águas de Moura e Setúbal, perto de Cajados.
O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, VMER, de Setúbal, adiantou a mesma fonte.
Os sete feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, segundo o comando sub-regional.
O alerta para o acidente foi dado às 17h27, acrescentou.
Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Águas de Moura e de Canha, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo a VMER.
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