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Hospital Egas Moniz assinala Dia Munidal da Voz com rastreios gratuitos

12 abr, 2026 - 08:26 • Lusa

Este tipo de rastreios têm permitido identificar casos de cancro, HPV na laringe, presbifonia, associada ao envelhecimento da voz, entre outros problemas.

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O Hospital Egas Moniz, em Lisboa, realiza a partir de terça-feira rastreios gratuitos à voz, iniciativa que decorre até sexta-feira e assinala o Dia Mundial da Voz, celebrado a 16 de abril sob o mote "Cuidar da Voz".

A iniciativa é coordenada pela médica especialista em saúde vocal Clara Capucho e destina-se a artistas, profissionais da voz e público em geral, que pode inscrever-se através do "email" consultavozccapucho@ulslo.min-saude.pt ou por contacto telefónico (210 432 410).

Clara Capucho, coordenadora da Unidade da Voz da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental, que funciona no Hospital Egas Moniz, explicou à agência Lusa que a finalidade do rastreio é o diagnóstico precoce de patologias vocais, que podem ser tratadas e revertidas. .

A especialista fundou a Unidade da Voz em 2005 e, desde então, os rastreios decorrem regularmente por ocasião desta efeméride, durante uma semana, com avaliações de manhã e à tarde. Ao longo dos anos, tem-se verificado uma maior adesão da população ao rastreio, assim como uma maior consciencialização para a importância da voz.

Segundo a otorrinolaringologista, os rastreios têm permitido identificar casos de cancro, HPV na laringe, presbifonia, associada ao envelhecimento da voz, entre outros problemas.

"Por exemplo, em 2024, conseguimos apanhar cancros e em 58% dos casos em estadiamentos mais avançados", afirmou, observando que a tendência tem vindo a inverter-se, com a deteção de tumores em fases mais precoces, permitindo tratamentos curativos ou com maior sobrevida.

O cancro da laringe representa apenas 2% dos tumores, mas o problema é que os sintomas aparecem numa fase muito tardia, o que reforça a importância do rastreio: "Quando diagnosticado precocemente, tem cura em 98% dos casos".

Alertou ainda para a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde vocal, sublinhando que alterações persistentes da voz devem motivar avaliação médica, sobretudo quando a rouquidão se prolonga por mais de uma semana.

Clara Capucho salientou que a sobrecarga vocal, o "stress", a hidratação insuficiente e o uso inadequado da voz são fatores de risco relevantes para o desenvolvimento de patologias vocais, a que se juntam o tabaco, a poluição, o refluxo e o HPV.

Entre os principais cuidados, destacou a importância de evitar o abuso vocal, "não pigarrear", manter uma boa hidratação e reduzir comportamentos de esforço excessivo da voz no quotidiano.

A especialista salientou que pequenas alterações podem ser tratadas com exercícios específicos, muitas vezes com apoio de terapeutas da fala e professores de canto, evitando a necessidade de cirurgia.

Quando é necessário tratamento cirúrgico, são utilizadas técnicas que procuram preservar o timbre vocal, nomeadamente laser CO2 e outras tecnologias, de forma a minimizar sequelas.

Os rastreios resultam de uma parceria com a Fundação GDA.

"Ao apoiar esta iniciativa, reafirmamos a nossa missão de defesa e promoção do bem-estar dos artistas, incluindo a proteção da sua ferramenta de trabalho mais essencial, a voz, garantindo que a saúde vocal, tantas vezes invisível, mas absolutamente central, recebe a atenção e os cuidados que merece", afirmou o diretor-geral da Fundação GDA, Mário Carneiro.

Clara Capucho, conhecida como "Dra. Voz", referiu que o mote deste ano, "Cuidar da Voz", destaca a importância da voz não apenas para a comunicação, mas também para o exercício de profissões dependentes da voz, como atores, cantores, professores, jornalistas, vendedores ambulantes ou trabalhadores de "call centers".

"Tem que haver uma consciencialização para que a voz se mantenha, para que possam desempenhar o seu trabalho sem baixas, sem prejuízo, tanto para eles como para a entidade patronal e empregadora que necessita deles", defendeu.

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