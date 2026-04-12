Incêndio destrói oficina de automóveis na Maia
12 abr, 2026 - 12:56 • Lusa
Um incêndio que se iniciou no sábado à noite e foi combatido durante a madrugada destruiu totalmente uma oficina de automóveis na Maia, distrito do Porto, sem causar feridos, segundo fonte da Proteção Civil.
De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), o alerta para a ocorrência na Rua Terramonte, freguesia da Cidade da Maia, foi dado às 23h16 de sábado e o combate às chamas prosseguiu madrugada dentro, terminando cerca das 04h00.
Segundo a mesma fonte, não houve feridos a registar, apesar de a oficina ter ficado "totalmente consumida pelo fogo".
No local estiveram os bombeiros da Maia, Pedrouços, Ermesinde, Leça do Balio e Leixões.
