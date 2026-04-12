Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Porto

Incêndio destrói oficina de automóveis na Maia

12 abr, 2026 - 12:56 • Lusa

O combate às chamas prosseguiu madrugada dentro, terminando cerca das 04h00.

Um incêndio que se iniciou no sábado à noite e foi combatido durante a madrugada destruiu totalmente uma oficina de automóveis na Maia, distrito do Porto, sem causar feridos, segundo fonte da Proteção Civil.

De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), o alerta para a ocorrência na Rua Terramonte, freguesia da Cidade da Maia, foi dado às 23h16 de sábado e o combate às chamas prosseguiu madrugada dentro, terminando cerca das 04h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte, não houve feridos a registar, apesar de a oficina ter ficado "totalmente consumida pelo fogo".

No local estiveram os bombeiros da Maia, Pedrouços, Ermesinde, Leça do Balio e Leixões.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 12 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

