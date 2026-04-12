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IPMA. Calor volta na quarta-feira depois de dias de temperaturas baixas

12 abr, 2026 - 10:13 • Teresa Almeida , João Malheiro

Até lá o frio, a chuva e até a neve são possíveis.

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São as mudanças de humor da Primavera – a partir de quarta-feira regressa o bom tempo com temperaturas a chegar aos 26 graus.

Até lá o frio, a chuva e até a neve são possíveis, como explica o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à Renascença.

Este domingo terá vento "com rajadas que podem chegar aos 90 quilómetros por hora", com possibilidade de precipitação fraca.

"Quer este domingo, quer esta segunda-feira, há a possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela", realça.

Depois de quarta-feira, as temperaturas máximas vão variar "de modo geral", entre os 20 e os 26 graus, segundo o meteorologista.

Bruno Café aponta, ainda, que quinta-feira deverá ser o dia mais quente da semana.

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