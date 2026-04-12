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Mulher de 61 anos morre em despiste de automóvel no concelho de Montemor-o-Novo

12 abr, 2026 - 10:44 • Lusa

O óbito da mulher, que era a única ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

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Uma mulher de 61 anos morreu este domingo de madrugada na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional 253 (EN253) no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente aconteceu ao quilómetro 64 da EN253, entre Montemor-o-Novo e São Cristóvão, tendo o alerta sido dado às 00h53.

O óbito da mulher, que era a única ocupante do veículo ligeiro de passageiros, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora, adiantou.

Foram mobilizados para o local 21 operacionais dos bombeiros de Montemor-o-Novo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por oito veículos, incluindo a VMER.

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