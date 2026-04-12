Português procurado por França por fraude fiscal detido pela Polícia Judiciária

Um português, de 36 anos, procurado pelas autoridades francesas por uma condenação por fraude fiscal foi encontrado e detido no distrito de Viana do Castelo, anunciou este domingo a Polícia Judiciária (PJ). .

Em comunicado, a PJ explicou que as autoridades francesas já tinham emitido um mandado de detenção europeu para cumprimento da pena de 18 meses de prisão a que foi condenado.

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O caso está relacionado com o crime de fraude fiscal, tendo ficado provado em tribunal que, "enquanto diretor jurídico de uma empresa ligada à indústria textil, o homem não apresentou a declaração de transações tributáveis sujeitas ao IVA, realizadas entre 3 de fevereiro de 2016 -- data de constituição da empresa -- e 30 de novembro de 2016 -- data em que o limite de IVA foi ultrapassado", apontou a PJ.

Depois de detido pela PJ, através da Unidade de Informação Criminal, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães e ficou a aguardar extradição em liberdade, com apresentações semanais no órgão de polícia criminal da sua residência.