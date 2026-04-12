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PSP apreende mais de 550 equipamentos elétricos falsificados e maços de tabaco na Amadora

12 abr, 2026 - 09:27 • Lusa

A PSP refere que a informação previamente recolhida sobre este estabelecimento indiciava a eventual comercialização de produtos contrafeitos.

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A PSP apreendeu mais de 550 equipamentos elétricos e eletrónicos falsificados e cerca de 250 maços de tabaco ilegal durante ações de fiscalização a estabelecimentos comerciais na Amadora, no distrito de Lisboa, anunciou hoje a força de segurança.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta em comunicado que, no decorrer da fiscalização de quatro estabelecimentos comerciais, situados na freguesia de Mina de Água, foi possível constatar a existência de diversos maços de tabaco com irregularidades nas regras de selagem e embalagem expostos para comercialização. .

"No total, foram detetados 249 maços de tabaco em infração, motivo pelo qual foram apreendidos e remetidos à entidade competente", sublinha, a PSP, referindo que as ações foram realizadas por agentes da Divisão Policial da Amadora na passada quinta-feira.

No mesmo dia, no âmbito da prevenção e combate à contrafação, foi fiscalizado um outro estabelecimento comercial, situado na freguesia da Venteira. .

A PSP refere que a informação previamente recolhida sobre este estabelecimento indiciava a eventual comercialização de produtos contrafeitos. .

No decurso da fiscalização, os agentes apreenderam "569 equipamentos elétricos e eletrónicos contrafeitos que ostentavam indevidamente referências a marcas amplamente reconhecidas no mercado, nomeadamente ao nível de acessórios e dispositivos tecnológicos". .

Entre o material apreendido, destacam-se carregadores de corrente ou transformadores, cabos de carregamento, dispositivos tipo "pencil", equipamentos similares a tablets e carregadores sem fios do tipo magnético.

Os artigos apreendidos foram devidamente acondicionados e remetidos à entidade competente, prosseguindo os ulteriores trâmites processuais.

A PSP da Amadora afirma que continuará a desenvolver ações de fiscalização dirigidas a estabelecimentos comerciais, com especial incidência na prevenção e repressão de ilícitos relacionados com a comercialização de produtos sujeitos a regulamentação específica, visando garantir o cumprimento da legislação em vigor e a proteção dos consumidores.

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