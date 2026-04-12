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Recolha de biometria voltou hoje a ser suspensa nos principais aeroportos

12 abr, 2026 - 12:59 • Lusa

Este novo sistema entrou em funcionamento em outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se.

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A recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro voltou este domingo a ser suspensa devido ao tempo de espera acima do desejado para os passageiros embarcarem, disse à Lusa o porta-voz da PSP.

"Hoje há um grande número de pessoas a sair do Espaço Shengen através dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, estando a PSP a encetar todos os esforços para manter os tempos de espero nos tempos razoáveis, sem descurar a segurança das nossas fronteiras", afirmou o intendente Sérgio Soares.

No sábado, a recolha de dados biométrico já tinha sido suspensa durante a manhã para evitar que os passageiros perdessem os seus voos devido às longas filas.

Pelas mesmas razões, disse o intendente Sérgio Soares, foi hoje "interrompida a recolha de biometria nas partidas dos Aeroportos Humberto Delgado (Lisboa), Francisco Sá Carneiro (Porto) e Gago Coutinho (Faro) a partir do início do operação desta manhã".

"Mantém-se a interrupção e está a ser reavaliada neste momento. Isto para o tempo de espera não ser superior àquilo que é a nossa pretensão, nomeadamente para as pessoas não perderem voos", afirmou o porta-voz da PSP cerca das 11h45.

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O responsável sublinhou que o controlo de partidas está a ser feito com segurança, no modelo habitual e cumprindo os protocolos definidos, mas sem recolha de biometria, que deverá ser retomada logo que atingidos os parâmetros de referência.

Quanto às chegadas, a situação é calma neste momento, com recolha de biometria, que também esta a ser realizada nas partidas dos restantes aeroportos, no âmbito do novo sistema europeu de controlo fronteiriço para cidadãos extracomunitários que entrou plenamente em vigor na sexta-feira em toda a União Europeia,

Segundo Sérgio Soares, a PSP encontra-se em capacidade máxima, ocupando todos os postos de fronteira disponíveis nos aeroportos.

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à União Europeia e está a ser implementando na UE de forma faseada desde outubro de 2025, passando a funcionar a 100% desde sexta-feira.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos, causou ainda mais constrangimentos no aeroporto de Lisboa.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que entretanto voltou a funcionar.

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